Milan, Ibrahimovic subito caldo: titolare e in gol in amichevole (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milan, prove di formazioni contro il Rhodense. Pioli schiera un 4-3-3 con Ibrahimovic subito titolare insieme a Suso e Calhanoglu Stefano Pioli non perde tempo e testa immediatamente le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è sceso in campo contro una formazione dell’Eccellenza lombarda, il Rhodense. Il tecnico ha schierato un 4-3-3 con lo svedese subito titolare nello schema tattico al fianco di Suso e Calhanoglu. Il primo tempo è terminato 5-0 grazie alla doppietta di Calabria, i gol di Paquetà e Calhanoglu e la prima rete di Ibrahimovic. Lo svedese è subito caldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

