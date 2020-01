M5s, linea dura di Di Maio: via i ribelli, resta solo chi crede nel progetto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cambia il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio opta per la linea dura: “. Via le zavorre, potremo tornare a volare”. Con il 2020 inizia la nuova stagione del Movimento 5 Stelle, che cambia insieme con Luigi Di Maio. Il leader politico, probabilmente su consiglio di Grillo e casaleggio, ha deciso di puntare tutto sulla linea dura allontanando chi non rispetta le regole e chi critica il governo ostacolandone il lavoro. Luigi Di Maio opta per la linea dura per ‘alleggerire’ il Movimento 5 Stelle Cambia l’approccio di Di Maio. Non è più il Movimento che deve adeguarsi al popolo di elettori ed eletti, ma sono questi ultimi che devono lavorare per portare avanti il nuovo progetto politico del MoVimento. E il nuovo progetto prevede di portare avanti l’alleanza con il Partito democratico, anche a costo di cedere a qualche compromesso. Per evitare ... Leggi la notizia su newsmondo

