M5s, crisi senza fine: altri due deputati passano al gruppo Misto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La crisi del Movimento 5 Stelle non ha fine. altri due deputati lasciano i pentastellati e passano al gruppo Misto. Sono Angiola e Rospi. Il Movimento 5 Stelle continua a perdere pezzi. I deputati Angiola e Rospi hanno comunicato il loro passaggio al gruppo Misto senza risparmiare critiche ai vertici del M5s. altri due deputati lasciano il Movimento 5 Stelle. Angiola: “I vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni” Nella sua comunicazione Angiola ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il M5s, che continua a vivere una crisi senza precedenti. “Ho deciso, con grande rammarico di abbandonare il M5S. Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che … i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una ... Leggi la notizia su newsmondo

infoitinterno : Crisi del M5s, anche i deputati Angiola e Rospi lasciano il gruppo e vanno nel Misto - infoitinterno : M5S, crisi senza fine: lasciano anche i deputati Nunzio Angiola e Gianluca Rospi: «Gestione oligarchica» - enzoenoque : RT @Corriere: Caos 5 Stelle, lasciano anche Angiola e Rospi: «C’è oligarchia» -