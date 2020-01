M5S: annuncio in aula Camera passaggio Angiola e Rospi al Misto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – L’addio al gruppo M5S e il passaggio al Misto di Nunzio Angiola e Gianluca Rospi è stato formalizzato oggi in aula alla Camera dalla vicepresidente di turno, Maria Edera Spadoni. L'articolo M5S: annuncio in aula Camera passaggio Angiola e Rospi al Misto CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

Affaritaliani : M5s, i deputati Rospi e Angiola passano al gruppo Misto. L' annuncio in Aula alla Camera - zazoomblog : M5S: annuncio in aula Camera passaggio Angiola e Rospi al Misto - #annuncio #Camera #passaggio #Angiola -