L’uomo del giorno, Patrick Cutrone: un’infezione e un provino con l’Inter, le nonne portieri e i tatuaggi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nato a Como il 3 gennaio del 1998, Patrick Cutrone compie oggi 22 anni. Una carriera ancora breve la sua, che però ha già detto tanto. muove i primi passi nel mondo del calcio nella Paradiense, poi viene visionato dagli osservatori rossoneri e inizia la sua trafila nel Settore Giovanile del Milan. Arrivato in Primavera, l’attaccante stupisce tutti con una media realizzativa impressionante: mette a segno ben 43 gol il 67 partite, numeri che gli valgono le convocazioni nelle Nazionali giovanili. Esordisce in Serie A con la maglia del Milan il 21 maggio 2017, all’età di diciannove anni, quando all’ottantacinquesimo minuto della gara contro il Bologna prende il posto di Deulofeu. L’arrivo in panchina di Gattuso lo rilancia. Gioca con continuità e diventa il miglior marcatore stagionale del Milan. Nell’estate del 2019 è stato ceduto al Wolverhampton. Tre le reti, in tutte ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

