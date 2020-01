Limbiate, t-red sulla Comasina: 6.500 multe all’anno. Ora pure gli autovelox… (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono oltre 6.500 le multe scattate dal t-red lungo la Statale dei Giovi tra Limbiate e Varedo. Tanti sono gli automobilisti che hanno superato il semaforo nonostante fosse rosso. Le sanzioni sono scattate sia in orario diurno che notturno. Nelle prime 3 settimane di accensione a maggio del 2018 sono stati invece 400 gli automobilisti multati (clicca qui per l’articolo). Per il Codice della Strada l’infrazione prevede sanzioni che partono da 163 euro fino a 217 qualora si sia registrata tra le 22 e le 7. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

