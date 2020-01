Leo Gassmann: “Mio padre non sarà presente a Sanremo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo XFactor 2012 e la battuta di arresto in semifinale, Leo Gassmann arriva fra le Nuove Proposte di Sanremo con la sua voce e un nome che grava sulle spalle e di cui ancora non è riuscito a togliersi la nomea di “figlio di“. La sua passione però, la musica, lo porta avanti nella speranza di poter infrangere le apparenze, che aiutano da un lato e bloccano dall’altro. Ha raccontato le difficoltà ad un’intervista a Il Giornale. Leo Gassmann: “Un mio avo lavorò con Mozart e Salieri” Nonno leggenda del cinema e padre attore, Leo Gassmann non ha la spocchia che ci si potrebbe aspettare da un figlio d’arte. Durante XFactor è stato etichettato come il “bravo ragazzo“, e i suoi modi umili e posati lo hanno fatto amare dal pubblico. Cosa pensa Leo di questa eredità? Mi reputo un ragazzo fortunato, ma la mia è una condizione anche ... Leggi la notizia su velvetgossip

