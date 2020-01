La moglie di Pio D’Antini: “Giulia Salemi si è allontanata, non fui io a presentare l’altra a Monte” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sarebbe stato un equivoco dai disastrosi risvolti romantici a determinare l’allontanamento di Giulia Salemi da Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini del duo comico “Pio e Amedeo”. A chiarirlo è proprio la moglie del pugliese che attraverso una serie di Instagram stories risponde a quei pettegolezzi circolati mesi fa, negando il suo coinvolgimento nella conoscenza tra Isabella De Candia e Francesco Monte. Cristina Garofalo non sarebbe amica di Isabella De Candia Quando la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte finì, il settimanale Spy pubblicò un retroscena che raccontava i motivi di quella rottura. Secondo la rivista, sarebbe stato Pio a presentare Isabella, amica di sua moglie, a Francesco, all’epoca ancora fidanzato con la Salemi: “C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del duo ... Leggi la notizia su forzazzurri

