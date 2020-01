Iraq, gli Usa uccidono il generale iraniano Soleimani in un raid a Baghdad (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un attacco missilistico degli Stati Uniti ha colpito un convoglio di auto a Baghdad: a bordo di una di esse il generale Quassem Soleimani, importante figura militare iraniana. L’ordine sarebbe partito direttamente da Donald Trump. Tensione alle stelle con Teheran. In piena notte un attacco missilistico da parte degli Stati Uniti, ordinato – pare- da … L'articolo Iraq, gli Usa uccidono il generale iraniano Soleimani in un raid a Baghdad proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

RaiNews : La Guida suprema iraniana #Khamenei minaccia vendetta contro gli Stati Uniti #Soleimani #Iraq #Iran - riotta : L'assedio sciita all'ambasciata Usa in Iraq è la tragica conseguenza della mancanza di strategia americana in Medio… - Rosso99739161 : Quello di una guerra tra USA e Iran nel 2020 è lo scenario più catastrofico che si possa prospettare. Si teme il co… -