Il problema “radicalizzazione” nella Legione Straniera (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo scorso ottobre Parigi veniva scossa da un attentato con arma bianca compiuto da un jihadista all’interno della stazione di polizia di Île de la Cité, conclusosi con cinque morti, tra cui il terrorista, e due feriti. Contrariamente alla norma, però, il protagonista non corrispondeva all’identikit del radicalizzato medio, ossia un immigrato di seconda o terza generazione con poche o nulle prospettive di integrazione e mobilità sociale, residente nelle banlieu, avvicinato da qualche predicatore estremista durante una detenzione o nella moschea di quartiere mantenuta operativa con petrodollari. L’attentatore si chiamava Mickaël Harpon, era un tecnico informatico, con alle spalle 16 anni di carriera nell’unità di intelligence del comando di polizia e un nulla osta di sicurezza per l’accesso ad informazioni riservate inerenti la lotta al terrorismo e il ... Leggi la notizia su it.insideover

