Ibrahimovic: “Gioco per l’adrenalina, ho avuto più richieste a 38 anni che a 28” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ibra day 2, la presentazione. Il motivatore è arrivato al Milan con tutta la grinta del suo brand. “Ora sono più cattivo, con i compagni. Ho avuto due bambini…”, dice scherzando. Ma la sostanza delle sue prime parole rossonere è esattamente questa: la ricerca dell’adrenalina, per se stesso e per la squadra. E lo stesso stato maggiore rossonero lo conferma: “Siamo contenti dell’effetto trasversale che sta avendo e che avrà su tutti, non solo sulla squadra”. E lui conferma: “Dopo l’ultima partita negli USA ho avuto la chiamata da Maldini, abbiamo parlato delle nostre idee. Ma a 38 anni ho avuto più richieste di quando ne avevo 28. Sono stato onesto, io cerco adrenalina, perché a questa età non giochi per i soldi, cerchi quella. Poi dopo un mese, dopo la sconfitta con l’Atalanta ho trovato tante chiamate… non vengo qui come ... Leggi la notizia su ilnapolista

SiamoPartenopei : Milan, Ibrahimovic: 'Non gioco per i soldi: vi spiego perchè ho scelto i rossoneri! Sono felice' - _DanyOrchidea : RT @la_rossonera: ??? #Ibrahimovic: 'Anche fare gli assist è parte del mio gioco, voglio aiutare. Il lavoro è sempre collettivo, se giocavo… - napolista : #Ibrahimovic è tornato: “Gioco per l’adrenalina, ho avuto più richieste a 38 anni che a 28” “Non vengo qui come un… -