I medici italiani subiscono più di mille aggressioni l'anno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sempre più casi di aggressioni ai medici e al personale sanitario in Italia, aggressioni quasi sempre verbali ma che a volte, come già successo tre volte in questo inizio 2020, sfociano nella violenza fisica. Secondo un recente sondaggio Anaao Assomed, il 65% dei medici dice di essere stato vittima di aggressioni. Il 66,19% ha subito aggressioni verbali, il 33,81% ha subito aggressioni fisiche. La percentuale di chi è stato aggredito sale all'80% per i medici in servizio nei Pronto Soccorso e al 118, proprio come avvenuto in questi giorni. Dati forti, ma che ricalcano le estrapolazioni delle denunce all'Inail e i risultati di analoghe indagini condotte, tra gli altri, dalla federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), secondo cui tra l'altro ad avere la peggio sono le dottoresse, che rappresentano il 56% dei casi totali di aggressioni. Un fenomeno che sta diventando sempre ... Leggi la notizia su agi

