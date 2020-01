Gelo dell'Epifania, in arrivo i venti dal Polo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Alessandro Ferro L'alta pressione concederà un piccolo strappo tra il 5 ed il 7 gennaio quando le regioni orientali italiane saranno interessate da una discesa gelida dal Nord Europa. A seguire ancora alta pressione e tempo stabile Il periodo festivo si concluderà con l'arrivo di una veloce ma incisiva ondata di Gelo dal Nord Europa che coinvolgerà in maniera più diretta le regioni adriatiche ed il Sud Italia. L'apice del freddo è atteso per la giornata di lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando forti venti di Tramontana spazzeranno tutta Italia ed avremo un calo delle temperature massime e qualche nevicata a bassa quota tra Marche, Abruzzo ed il Sud Italia. Situazione attuale Il nuovo anno è iniziato con un'alta pressione anomala "scaccia-inverno", talmente ampia ed invadente da far pensare di essere in estate, più che altro per la sua origine che affonda radici ... Leggi la notizia su ilgiornale

