Francesca Cipriani/ Cocchi e curve esplosive alle Bahamas: 'Sei una sirena!' (Di venerdì 3 gennaio 2020) Francesca Cipriani, foto hot dalle Bahamas: la showgirl in vacanza con Elena Morali mostra le forme esplosive e fa impazzire i fan! Leggi la notizia su ilsussidiario

ahoy_boy98 : @trash_italiano Justice for Francesca Cipriani and Margherita Zanatta. - zazoomnews : Francesca Cipriani si butta in mare | la nuova Pamela Anderson per Baywatch - ahoy_boy98 : FERMI TUTTI ?? Finalmente al #GFVIP approdano i top concorrenti delle edizioni NIP. Pretendo Cristina Dal Basso, M… -