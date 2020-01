Fare i botti (inquinanti) in discarica (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo sono accadute delle cose che dovrebbero far riflettere sul tema ambiente e dei rifiuti. Il 31 dicembre, a San Silvestro, poco prima di stappare lo spumante e addentare il cotechino, la giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha individuato Leggi la notizia su ilfoglio

enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… - czl2003 : RT @maolindas: A Capodanno molti bastardi di ?? hanno sparato tantissimi botti ed io ero preoccupata per i miei #gatti poveri, che per fortu… - RomanoInfo : RT @FrancaLandi1: @CesareSacchetti Stanno vietando i botti non solo x i cani, anche x i neonati, gli anziani malati e le altre forme di vit… -