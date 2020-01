Estorceva denaro ad un artigiano, in arresto un ex finanziere col figlio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sofia Dinolfo I due, approfittando dello stato di necessità di un carrozziere gli hanno estorto del denaro dietro minacce, per sollecitare il pagamento hanno anche pedinato la moglie e la figlia della vittima Approfittando della situazione di necessità di un artigiano gli hanno estorto diverse somme di denaro raggirandolo e minacciandolo tutte le volte in cui l’uomo, di fronte ad evidenti difficoltà, si tirava indietro. Non hanno nemmeno esitato a proiettare le loro cattive intenzioni verso la moglie e la figlia della vittima che, di fronte alla disperazione, ha denunciato tutto ai carabinieri. Gli estorsori sono stati arrestati. Si tratta di un ex finanziere, Orazio Musumeci di 59 anni e il figlio Vincenzo di 33 anni. I due sono accusati di tentata estorsione continuata in concorso e, solo per il padre, l’accusa di calunnia e truffa aggravata. Il 59enne tra l’altro è un ex ... Leggi la notizia su ilgiornale

