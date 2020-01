Domani Croce Rossa e Salvamamme per bambini in difficoltà (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – Festa della Befana per cento bimbi con famiglie in difficolta’: a organizzarla Domani, sabato 4 gennaio, sono la Croce Rossa (Cri) di Roma e Salvamamme. Una festa che e’ diventata tradizione e che vedra’ la presenza dalla presidente di Cri Roma, Debora Diodati, e di Maria Grazia Passeri, presidente di Salvamamme. L’evento si svolgera’ Domani, dalle 10.30, presso la sede di Croce Rossa italiana, nel cortile di via Ramazzini 15, sotto la palazzina, dove e’ ospitata l’associazione Salvamamme. Calzette, giocattoli, regali e dolci saranno distribuiti da una Befana in carne e ossa. Hanno dato sostegno all’iniziativa gli chef Dario Saltarelli, che donera’ ad ogni piccolo un panettoncino gourmet, e Bruno Brunori, responsabile eventi della Federcuochi Lazio, con uno dei suoi primi piatti. Durante l’evento i bambini ... Leggi la notizia su romadailynews

