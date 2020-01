Cos’è il «false balance»? – Il dibattito «sbilanciato» tra Gasparri e Burioni su Twitter (Di venerdì 3 gennaio 2020) Abbiamo già accennato al fenomeno del false balance quando si imbastiscono presunti dibattiti scientifici, come nel caso della Sperimentazione animale. Il recente botta e risposta tra il virologo Roberto Burioni e il senatore Maurizio Gasparri sulla cannabis è un’occasione splendida per spiegare meglio di cosa si tratta. Nel false balance dati reali e congetture vengono messi sullo stesso piano, senza che l’opinione pubblica abbia gli strumenti per distinguerne le qualità. Un bel problema, che porta la pseudoscienza a potersi permettere spazio nei media, ispirando anche truffe pericolose ai danni dei pazienti. Succede che Burioni su Twitter condivide il lavoro del professor Antonello Bonci sui reali effetti e rischi della cannabis, correlato da numerose fonti ad articoli scientifici. Le conoscenze attuali sembrano essere state di ispirazione alla recente sentenza della ... Leggi la notizia su open.online

