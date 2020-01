Barrow Bologna: la necessità di migliorare in fase di finalizzazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Bologna sta facendo sul serio per Barrow. I felsinei cercano un attaccante per migliorare l’efficacia in zona gol Il Bologna è sempre più vicino a Musa Barrow. Si tratta di una mossa con un preciso senso tattico: i felsinei sono una delle squadre che in Italia creano di più, d’altronde Mihajlovic dispone di rifinitori di alto livello. Tuttavia, è una squadra che segna molto meno di quanto crea: 27 gol segnati a fronte di 31.17 Expected Goals. Normale si sia cercata una prima punta, con Barrow che – nel caso arrivasse – avrebbe il compito di migliorare la finalizzazione dei felsinei. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

