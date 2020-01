Un bambino di 3 anni guida la sua macchinina (Di giovedì 2 gennaio 2020) Senza dubbio, gli adulti commettono un errore nel sottovalutare il più piccolo della casa. I bambini capiscono più di quanto molti genitori immaginino, e questa storia ne è una vera prova. Stefan Snowden, è un bambino di soli 3 anni che ha cercato aiuto dopo aver realizzato che suo padre stava avendo delle convulsioni. Era chiaro che Stefan sapeva che Marc, 28 anni, suo padre, stava male e ha deciso di chiedere aiuto. Il bambino prese il suo camion dei pompieri e uscì di casa per cercare aiuto. Aveva già percorso 300 metri quando fu visto su una strada trafficata da una donna che fermò il traffico e lo raccolse tra le sue braccia. Una seconda donna che vide ciò che accadde lo portò a casa, e senza esitazione, chiamò la polizia mentre cercava di scoprire da dove provenisse il bambino. Fortunatamente si scoprì che Stefan aveva percorso 300 metri lungo una strada di campagna dalla casa ... Leggi la notizia su bigodino

