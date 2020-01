Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 16:10 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali lo scrive Alessandro Di Battista che prende così le difese del senatore espulso dal Movimento per il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio via sorto Aggiungi a leggere quello che dice a trovare differenze con quelli che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto il paragone Non ringraziare quelli della radiazione di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il movimento andiamo a Sassari Perché Una quattordicenne morta nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile per una gita e batterica non ha meningococcica la giovane come riportano i quotidiani sardi è stata ricoverata domenica 29 nella struttura e le sue condizioni si sono aggravate nei ... Leggi la notizia su romadailynews

TgrRai : #Milano, i #vigilidelfuoco aggrediti nel fortino della malavita mentre cercano di spegnere un #incendio, Ultime not… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 16:10: romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio… - DePh3nix : RT @magicaGrmente22: Un sospettato di omicidio ed occultamento di cadavere che può andare e scomparire a piacimento. Samira ultime notizie… -