Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 12:10 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio sono stato espulso dal nulla Così paragone dopo che il collegio dei probiviri non ha disposto l’espulsione dal Movimento 5 Stelle per il voto espresso dal senatore in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio il leader pentastellato Di Maio torna a redimerà li dobbiamo diventare determinanti ed essere compatti ha detto sull’uccisione di Gaia e Camilla investita a Roma su Corso Francia prima di Natale oggi l’interrogatorio di garanzia davanti al GIP per Pietro genovese il ventenne alla guida del SUV nel suo primo confronto con inquirenti subito dopo fatto il ragazzo si limito a dire di non ricordare nulla dell’impatto Non le ho viste non ho visto nulla Aveva dichiarato il Parlamento della Turchia oggi vota in sessione ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 12:10: romadailynews radiogiornale una Buongiorno… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Calab_Magnifica : Checco Zalone batte se: Tolo Tolo maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano -