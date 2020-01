Torre del Greco, lancia i botti dal balcone e ferisce una bambina di 3 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una bambina di 3 anni è stata ferita dallo scoppio di un petardo lanciato da un terrazzino a Torre del Greco (Napoli) la sera del 31 dicembre; feriti anche il padre, la madre e la zia. Gli agenti del locale commissariato hanno individuato e denunciato il responsabile, si tratta di un uomo di 45 anni del posto. Leggi la notizia su napoli.fanpage

