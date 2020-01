The Witcher 3 non si ferma più: superati 100.000 giocatori connessi contemporaneamente su Steam (Di giovedì 2 gennaio 2020) The Witcher 3: Wild Hunt ha aiutato CD Projekt RED a diventare una software house popolarissima, visto che l'apprezzato gioco è uscito su Xbox, PS4 e PC.Il gioco è stato estremamente popolare e l'arrivo simultaneo su PC e console attirò un'attenzione ancora maggiore sul franchise. Ma ora, il gioco sembra avere una nuova vita, grazie alla serie Netflix.Alla fine del 2019 il titolo era riuscito a raggiungere un picco di giocatori simultanei di 94.601 utenti su Steam. All'inizio del nuovo anno, tuttavia, questo conteggio ha raggiunto l'incredibile cifra di 101.930 il 1° gennaio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

