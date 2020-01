Simona Ventura: “Sono stata molto male”. E su Alessia Marcuzzi svela… (Di giovedì 2 gennaio 2020) Simona Ventura su un periodo molto difficile della sua vita ammette: “Sono stata molto male” Simona Ventura è una delle conduttrici più note e apprezzate della televisione italiana ed il suo motto “crederci sempre arrendersi mai” da tempo la contraddistingue. Tuttavia anche lei ha dovuto superare dei momenti bui ed in un’intervista al Fatto Quotidiano Magazine ha parlato apertamente di quel periodo raccontando anche delle maldicenze che giravano su di lei sulla presunta assunzione di droga. Su questa brutta storia SuperSimo ha ammesso: “È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Per altro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso.” Simona ha continuato spiegando: “Raramente ho visto una persona che ha ricevuto tante cattiverie ... Leggi la notizia su lanostratv

