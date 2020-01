Saldi, si parte il 4 gennaio: il punto della Confesercenti Provinciale Salerno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’anno nuovo parte con lo sconto il 4 gennaio prenderanno il via in Campania i Saldi invernali 2019, primo grande appuntamento commerciale del 2020. Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia saranno le prime regioni a partire giovedì 2, mentre nel resto d’Italia le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4. Oltre 4 italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei Saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona. È quanto emerge dall’indagine previsionale sui Saldi condotta da SWG per Confesercenti su un campione di 1.200 consumatori. I consumatori. L’interesse da parte delle famiglie rimane elevata: i Saldi invernali si confermano l’evento commerciale più atteso dell’anno, con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella dell’ultimo ... Leggi la notizia su anteprima24

