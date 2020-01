Roma. Entra in macchina e si spara, morto un uomo (Di giovedì 2 gennaio 2020) È accaduto nel quartiere Prenestino a Roma, un uomo è stato trovato morto all’interno di un’ auto intorno alle 12 di oggi 2 gennaio 2020. L’ uomo è salito nella sua auto ed ha impugnato una pistola, poi ha premuto il grilletto. Il corpo senza vita è stato trovato da un passante che ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. I passanti che hanno sentito il colpo, terrorizzati, hanno chiamato immediatamente i carabinieri. Secondo le prime indagini, si sarebbe trattato di suicidio ma ora bisogna capire quali sono i reali motivi che hanno portato l’ uomo a compiere questo gesto estremo. I carabinieri ora stanno cercando di capire anche la provenienza della pistola. L’ uomo si sarebbe sparato nella sua auto per togliersi la vita e all’ interno non sarebbero ... Leggi la notizia su bigodino

