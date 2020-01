Regione Lazio, 450mila euro per acquistare parrucche a malati oncologici: “Aiuto per chi ha bisogno” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Regione Lazio ha stanziato 450mila euro per l'acquisto nel 2020 e nel 2021 di parrucche destinate a malati oncologici. ""È un piccolo segnale, fortemente richiesto dalle associazioni dei malati, di vicinanza e supporto in un momento così difficile come il periodo della malattia", hanno dichiarato gli assessori Alessio D'Amato e Alessandra Troncarelli. Leggi la notizia su roma.fanpage

