Rc auto, tariffe medie in calo. Ma quasi 1,2 milioni di automobilisti pagheranno di più (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aumenti in vista per chi ha dichiarato un sinistro con colpa. I più "distratti" sono pensionati e donne: i dati... Leggi la notizia su today

Today_it : Rc auto, tariffe medie in calo. Ma quasi 1,2 milioni di automobilisti pagheranno di più - giorgiogaias : RT @LaStampa: Sul calo alla Reggia pesa lo stop alle tariffe speciali che nel 2018 fecero impennare le visite. Terzo classificato il tempio… - LaStampa : Sul calo alla Reggia pesa lo stop alle tariffe speciali che nel 2018 fecero impennare le visite. Terzo classificato… -