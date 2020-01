Pensioni 2020, al via i pagamenti, ma l'aumento non sarà per tutti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pochissimi euro di aumento mensile per tutti e un ricalcolo che - per oltre due milioni di assegni - avrà il sapore della beffa, portando un beneficio ulteriore misurabile addirittura in... Leggi la notizia su ilmessaggero

repubblica : Oggi su Rep: ???? Macron non cede sulle pensioni, i sindacati: adesso scioperi ovunque [dal nostro inviato ETTORE LIV… - petergomezblog : Pensioni di invalidità e reversibilità, tagli in arrivo nel 2020? Falso, i limiti al cumulo con altri redditi sono… - Corriere : Pensioni 2020, inizia il regno del «contributivo»: così lavoreremo fino a 71 anni (giovani e non) -