Napoli, dottoressa aggredita in ospedale e un petardo contro l'ambulanza. La Croce rossa: "Peggio che in guerra" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Due aggressioni in poche ore ai medici, denunciate dalla pagina Facebook "Nessuno Tocchi Ippocrate". Il presidente della Regione: "Serve un posto di polizia in ospedale" Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Napoli, dottoressa aggredita in ospedale e un petardo contro l'ambulanza. La Croce rossa: 'Peggio che in guerra' [a… - MediasetTgcom24 : Napoli, lanciato petardo contro ambulanza e aggredita una dottoressa #napoli - Agenzia_Ansa : #Napoli, petardo sull'ambulanza e una dottoressa aggredita #ANSA -