La demo di Final Fantasy 7 Remake conterrebbe alcuni codici che fanno pensare ad una versione per PC (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sappiamo che la demo di Final Fantasy 7 Remake è trapelata su PSN e secondo alcuni dataminer, il suo codice suggerisce ulteriormente una versione per PC. Secondo quanto scoperto, la demo menzionerebbe sia AMD che NVIDIA nel suo codice.Inoltre, la demo di Final Fantasy 7 Remake menziona risoluzioni più alte e diverse rispetto a quelle trovate su PS4/PS4 Pro/Xbox One/Xbox One X. Se ciò fosse vero è probabile quindi che una versione per PC potrebbe arrivare in futuro.Vista la temporaneità dell'esclusiva non sarebbe una sorpresa quindi se Final Fantasy 7 Remake arriverà sia sulla console di Microsofr che su PC. Tuttavia, come sempre, vi chiediamo di prendere con le pinze questa notizia, in quanto Square Enix non ha ancora annunciato l'uscita del gioco su altre piattaforme. In questi giorni inoltre, la demo è stata presa parecchio di mira: dopo l'intro trapelato qualche giorno fa, ... Leggi la notizia su eurogamer

