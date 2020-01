Intossicazione da monossido, 7 persone ricoverate nel lecchese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ennesimo caso di Intossicazione da monossido di carbonio. Sette persone, tra le quali due minori di 7 e 10 anni, sono state soccorse nella mattinata del 2 gennaio in via Fratelli Gilardi a Dolgazo, in provincia di Lecco. Tutti presentavano chiari sintomi d’Intossicazione da monossido, in particolare forti nausee e cefalee. Intossicazione da monossido, 7 ricoverati Grazie all’intervento sul luogo del personale sanitario del 118, i soggetti a rischio Intossicazione sono stati soccorsi e ricoverati in codice giallo negli ospedali di Lecco ed Erba. Il caso ha richiesto l’intervento anche di Carabinieri e Vigili del fuoco. Ogni anno sono sempre più numerosi gli incidenti domestici che possono facilmente scaturire in Intossicazione da monossido, in particolare nel periodo invernale. In questa parte dell’anno aumenta infatti la necessità di riscaldare ambienti e case e, con essa, ... Leggi la notizia su notizie

stop_fake_news_ : A Dolzago, in provincia di Lecco, cinque persone, tra cui due bambini di 10 e 7 anni, sono state soccorse da carabi… - zazoomnews : Lecco: intossicazione da monossido 7 ricoverati - #Lecco: #intossicazione #monossido - radiolombardia : Intossicazione da monossido, 7 ricoverati nel lecchese - -