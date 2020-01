Incendi in Australia, in arrivo il nuovo picco di caldo. I turisti hanno 48 ore per lasciare la costa sudest (Di giovedì 2 gennaio 2020) Otto morti negli ultimi due giorni. Distrutte centinaia di foreste. Mezzo miliardo gli animali uccisi Leggi la notizia su ilsecoloxix

Corriere : Incendi in Australia, l’evacuazione degli sfollati dalle spiagge in fiamme: «Sembra la guerra» - LaStampa : Dramma in Australia: mezzo miliardo di animali ucciso negli incendi @fulviocerutti - enpaonlus : Incendi in Australia, secondo le prime stime morti 500 milioni di animali -