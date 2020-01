Il Telegraph: “Gattuso vuole Vertonghen a gennaio” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli e Ajax sono pronti a fare un’offerta per Jan Vertonghen, facendo leva sul Tottenham che potrebbe sfruttare il mercato di gennaio per cederlo prima di vederlo andar via a giugno a parametro zero. Lo scrive il Telegraph, secondo il quale il difensore belga sarebbe di nuovo nelle mire di Giuntoli dopo aver fallito un primo approccio quest’estate. “Gennaro Gattuso lo vuole per la seconda parte della stagione per cercare di risalire in classifica dopo l’esonero di Ancelotti. “Vertonghen è utilizzato da Mourinho sia jolly difensivo è al centro del progetto del tecnico portoghese, ma non ci sono segnali di un suo possibile rinnovo del contratto con gli Spurs”, scrive ancora il quotidiano inglese. L'articolo Il Telegraph: “Gattuso vuole Vertonghen a gennaio” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il #Telegraph: “#Gattuso vuole #Vertonghen a gennaio” Secondo il giornale inglese il #Napoli, ma anche l’Ajax, vor… - Salvato95551627 : RT @NCN_it: THE TELEGRAPH – IL NAPOLI PREPARA L'ASSALTO A VERTONGHEN PER GENNAIO #Napoli #Vertonghen #gennaio #richiesta #Gattuso #calcio… - NCN_it : THE TELEGRAPH – IL NAPOLI PREPARA L'ASSALTO A VERTONGHEN PER GENNAIO #Napoli #Vertonghen #gennaio #richiesta… -