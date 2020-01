Il Papa parla di centralità delle donne, ma nella Chiesa continuano a non contare nulla (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Senza la donna non c’è salvezza”. E ancora: “La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali”. Queste le parole di Papa Francesco pronunciate nella sua omelia del 1 gennaio 2020, la prima dell’anno. Un ragionamento e un invito encomiabili. D’altronde, sono molteplici le ricerche che dimostrano come la presenza di donne nei processi decisionali promuova un impatto positivo nella società. E allora perché, nella Chiesa Cattolica, la donna continua a non contare nulla? La Chiesa Cattolica è tra le poche confessioni a non ammettere l’ordinazione sacerdotale delle donne. Secondo la Legge Canonica del 1024 e il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1577, “solo un uomo battezzato può ricevere l’ordinazione sacerdotale”. Lo stesso principio viene applicato anche dalla Chiesa Ortodossa, mentre la Chiesa Anglicana e altre confessioni ... Leggi la notizia su tpi

