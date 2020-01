I migliori videogiochi in uscita a gennaio 2020, Dragon Ball Z Kakarot in testa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ve lo diciamo da subito, i videogiochi in uscita a gennaio 2020 non sono di certo tantissimi. D'altronde il 2019 è stato uno degli anni più intensi di sempre per gli amanti dell'universo in pixel e poligoni. Non solo per via dell'incredibile qualità dei titoli proposti, ma anche per le promesse tecnologiche che profumano di rivoluzione - pensiamo a Google Stadia e al game streaming in generale. Senza dimenticare il debutto di produzioni che hanno saputo decretare la completa maturazione del medium e scatenare il dibattito su tematiche molto vicine all'attualità, come nel caso di Death Stranding. Fare di meglio è dunque molto difficile, ma il lancio delle console next-gen fissato per la fine dell'anno appena iniziato non può che rendere l'animo di tutto il popolo geek realmente infuocato. Se poi consideriamo che sono già stati annunciati molti giochi piuttosto promettenti in arrivo ... Leggi la notizia su optimaitalia

