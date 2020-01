I Fatti Vostri, replica trasmessa per errore: cos’è successo davvero (Di giovedì 2 gennaio 2020) I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli e Roberta Morise: seconda parte della puntata ritrasmessa per sbaglio I telespettatori sono sempre attenti nel notare qualche sbaglio, gaffe del conduttore, se non della regia del programma che in quel momento passa sotto i loro occhi attenti e indagatori. Quest’oggi è toccato a I Fatti Vostri finire nella bufera per un errore madornale. InFatti oggi 2 gennaio 2020 il pubblico ha assistito (nella seconda parte) a una replica de I Fatti Vostri trasmessa per errore e più precisamente quella del 30 dicembre 2019. Se nella prima parte tutto è filato liscio come l’olio, nella seconda parte ecco un cambiamento che è subito saltato all’occhio dei più attenti: se prima Giancarlo Magalli non indossava il gilet, ecco comparirne uno sotto la giacca; Roberta Morise con i capelli raccolti mentre prima li aveva sciolti. I Fatti Vostri, Magalli ... Leggi la notizia su lanostratv

