F1, quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Hamilton in testa, Vettel insegue, aumento per Leclerc (Di giovedì 2 gennaio 2020) quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Quali sono le cifre che circolano nel Circus? Quali sono gli stipendi di cui possono godere i fuoriclasse che corrono in pista? Come ci si può immaginare gli ingaggi sono faraonici, assegni milionari che finiscono nelle tasche di tutti i protagonisti della Formula Uno, numeri veramente molto alti soprattutto per i top rider che difendono i colori delle scuderie di punta e che lottano per il titolo iridato. Il Mondiale 2020 incomincerà il prossimo 15 marzo col GP d’Australia, come da tradizione sarà il circuito semi-cittadino di Melbourne a tenere a battesimo la stagione e ne vedremo davvero delle belle con i grandi protagonisti pronti a darsi battaglia per il trionfo. La classifica degli stipendi premia Lewis Hamilton, il britannico è il pilota più ricco di tutti con un ingaggio dalla Mercedes di addirittura 45 milioni di euro come ha ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : F1, quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Hamilton in testa, Vettel insegue, a… - CyanAndRed : RT @sonotuapayne: guardo questa foto e penso 'waaa chissà quanti concerti potrei farmi se avessi tutti quei soldi' - djmisterpiu : lo sapete quanti soldi possiedo io? processori che mi portano i fornitori che costano 200 300 poi passa tempo e li… -