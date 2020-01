E’ morto Vito Molaro, l’attore aveva solo 29 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vito Molaro morto, l’attore aveva solo 29 anni ed era affetto da una grave forma di fibrosi cistica. Il cordoglio di molti colleghi. ROMA – E’ morto nella notte tra il 1° e il 2 gennaio Vito Molaro, l’attore napoletano di 29 anni affetto da una grave forma di fibrosi cistica, malattia genetica ereditaria. Le condizioni del giovane sono peggiorate nelle ultime settimane tanto che i medici hanno ordinato il ricovero per effettuare tutte le cure del caso. La notizia della scomparsa, purtroppo, è arrivata nella prima notte dell’anno con la famiglia che nelle prossime ore comunicherà quando i colleghi e gli amici potranno a salutare per l’ultima volta un personaggio molto conosciuto nel Napoletano e non solo. Chi era Vito Molaro Nato nel 1990 a Tufino, in provincia di Napoli, Vito Molaro era molto conosciuto in Campania per aver recitato in ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : E’ morto Vito Molaro, l’attore aveva solo 29 anni - SylvieTropez : E' morto Vito Molaro, l'attore aveva solo 29 anni - zazoomblog : Un posto al sole lutto nella soap: morto Vito Molaro chi era l’attore - #posto #lutto #nella #soap: #morto -