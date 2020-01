Don Matteo 12, Prima Puntata: Andrea Sparisce nel Nulla! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Don Matteo 12, trama Prima Puntata: Andrea Sparisce e la cosa preoccupa molto Anna, che sospetta ci sia qualcosa di più serio dietro tutto. Anche per il sacerdote arrivano momenti spiacevoli… Sta per iniziare una nuova stagione di Don Matteo. Si tratta della dodicesima ed ancora una volta il protagonista indiscusso sarà Terence Hill. Il sacerdote si prepara a fare compagnia al pubblico per un totale di 10 puntate, ma ecco tutto quello che succede nel corso di questa Prima Puntata. Don Matteo 12, trama Prima Puntata: Anna e Marco stanno per sposarsi! In questa nuova stagione, oltre allo storico Don Matteo, i telespettatori hanno la possibilità di rivedere tutti gli amati personaggi storici. Tra questi, il maresciallo Cecchini, sempre interpretato da Nino Frassica. Non mancheranno anche il capitano Anna Olivieri, il Pubblico Ministero Nardi e la giovane Sofia. Nel corso della Prima ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

