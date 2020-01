CorSport: il Napoli disposto ad accontentare Zielinski e Milik sui rinnovi. Cade la clausola da 100 milioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) I rinnovi di Zielinski e Milik sono ancora in ballo. I manager di entrambi, scrive il Corriere dello Sport, hanno incontrato la dirigenza del Napoli alla fine dell’anno. E ci sono già degli appuntamenti fissati per le prossime settimane. “Il tandem polacco va in sCadenza tra diciotto mesi e dunque il braccio di ferro rischia di diventare prepotente, però il Napoli è deciso ad accontentarli, nonostante sia caduta la possibilità di introdurre clausole di rescissione da cento milioni di euro, eventualità che non piace ai procuratori del centrocampista e dell’attaccante”. Bisogna fare in fretta, anche per scongiurare offerte da altri club. “un centrocampista come Zielinski potrebbe ingolosire chiunque e il Liverpool, in epoca non sospetta, ci ha pensato seriamente” Potrebbero arrivare insidie anche per Milik, dato il suo rendimento. “Ma De Laurentiis vuole evitare di voler vivere un periodo ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorSport : #Napoli , per #Mertens lavoro personalizzato. #Luperto in gruppo?? - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: #Mertens apre a un biennale a 4,2 milioni Non sfuma la possibilità del rinnovo, la condizione è che il Napoli con… - N_Mamoru_2003 : RT @napolista: CorSport: #Mertens apre a un biennale a 4,2 milioni Non sfuma la possibilità del rinnovo, la condizione è che il Napoli con… -