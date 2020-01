Borderlands 3 guarda al futuro, cosa aspettarsi per il 2020? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non possiamo di certo nascondere che Borderlands 3 si sia fatto attendere per un bel po' di tempo: è praticamente sotto gli occhi di tutti. Il terzo capitolo della saga è infatti arrivato sul mercato a distanza di sette anni dal predecessore, un lasso di tempo durante il quale il team di sviluppo non è stato di certo a guardare o a riposare sugli allori. La quantità e la qualità dei contenuti inseriti in Borderlands 3 ne sono infatti prova tangibile. Un universo ludico vivo e pulsante, sempre capace di offrire agli utenti della community una sfida all'altezza delle aspettative. E i prossimi mesi non mancheranno di essere ugualmente interessanti, vista la volontà di Gearbox, impegnata nel progetto, di continuare a supportare la propria creatura ancora per lungo tempo. amazon box="B07QC3TTHR" Lunga vita a Borderlands 3: cosa riserva il futuro? Nei tre mesi intercorsi dalla ... Leggi la notizia su optimaitalia

Borderlands guarda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Borderlands guarda