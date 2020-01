Azione: Calenda in campo per Bonaccini, regionali primo test/Adnkronos (2) (Di giovedì 2 gennaio 2020) (Adnkronos) – Il week end dell’11 e 12 gennaio ci saranno altre iniziative di campagna elettorale in Emilia Romagna e poi il 17 e 18 gennaio una manifestAzione a Bologna, prima delle elezioni, con Bonaccini, Calenda e Richetti. “Noi stiamo schierando la struttura di Azione a sostegno di Bonaccini perché qui c’è una coalizione riformista senza i 5 Stelle”. Condicio sine qua non per il movimento di Calenda. E infatti non sono state particolarmente apprezzate le parole di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte. “Conte punto di riferimento dell’area progressista -dice Richetti- sarebbe una sciagura, sancirebbe l’irreversibilità della scelta sbagliata del governo nazionale con i 5 Stelle. Bisognerebbe chiedere al presidente Conte che cosa voterebbe in Emilia? Per Bonaccini o per il candidato M5S?”. Anche in Calabria i 5 Stelle vanno da ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

frances74284194 : @wowtsc4 @Azione_it @CarloCalenda @rete4 Quali sarebbero i temi di destra del programma di Calenda? - 10_cosimo : Sondaggi politici: tonfo della Lega, crescono tutti i partiti di governo - apanzeva : RT @SimoneGiani2: Quel senso di nausea e stordimento che hai solo a Capodanno e quando ti iscrivi ad Azione di Calenda. -