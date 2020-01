Arrow 5 la fine dei flashback, dove vedere la stagione che avrebbe dovuto concludere la serie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arrow, la serie tv che racconta la storia del supereroe conosciuto come Freccia Verde, è composta di 8 stagioni, ma quando tutto è iniziato lo showrunner non prevedeva di arrivare fino all’ottava e nella sua testa – nella migliore delle ipotesi – tutto si sarebbe dovuto concludere con la quinta stagione. Lo show è poi proseguito, ma il finale della quinta stagione è rimasto quello che inizialmente era stato pensato come il finale dell’intera serie e la stagione segna la fine dei flashback. Fin dal suo inizio infatti Arrow racconta anche, tramite flashback, il misterioso passato di Oliver Queen (interpretato da Stephen Amell) lontano da Star City, gli anni dal naufragio sull’isola infernale Lian Yu in poi. Qui con la quinta stagione dal 2 gennaio diponibile su Amazon Prime Video, finiscono i flashback e si vive solo nel presente. GUARDA ORA Arrow 5 su Amazon Prime ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

