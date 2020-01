Teotino sul Napoli: ‘Giocattolo rotto da De Laurentiis ed i giocatori” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Teotino: Napoli? Credo che si sia rotto qualcosa che non appartiene alla dimensione tecnica. E’ la più grande delusione di questo campionato nonostante gli sprazzi di gran gioco Gianfranco Teotino ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato del Napoli, di De Laurentiis e Gattuso. Queste le sue parole: SULLA NAZIONALE “Sarebbe una grande impresa vincere l’Europeo. Non è impossibile, ma passare in due anni dalla mancata qualificazione ai Mondiali alla vittoria di un torneo è forse un passo un po’ troppo lungo. In partenza ci sono squadre più forti, collaudate ed esperte, ma forse la spensieratezza di una squadra giovane come quella di Mancini può essere l’arma a sorpresa”. SU KULUSEVSKI “E’ un grandissimo colpo per la Juventus, ... Leggi la notizia su forzazzurri

