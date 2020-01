Tempi di ricarica allungati su smartphone Huawei: tutti i test che potete effettuare (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non sono rari i casi di utenti che in questo periodo stanno segnalando Tempi di ricarica decisamente allungati per smartphone Huawei. Possibile che la questione sia di natura software, al punto da rendere necessario un aggiornamento software da parte del produttore cinese. In alternativa, potremmo essere al cospetto di un’anomalia hardware, con alcuni test che possono essere condotti dagli stessi clienti che stanno affrontando un malfunzionamento del genere. Cosa fare in caso di Tempi di ricarica allungati con Huawei In questo particolare contesto, tutti coloro che riscontrano problemi del genere con un dispositivo Huawei dovranno verificare prima di tutto se ancora presente, all'interno della schermata di blocco, la famosa scritta "ricarica rapida". In caso contrario, avrete due strade da percorrere. La prima si riferisce ad un possibile danneggiamento del cavo, ragion per cui ... Leggi la notizia su optimaitalia

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Tempi di ricarica allungati su smartphone Huawei: tutti i test che potete effettuare - OptiMagazine : Tempi di ricarica allungati su smartphone Huawei: tutti i test che potete effettuare - RosarioPorzio1 : Sono uno che NON apprezza le auto elettriche,in tutto e per tutto,a partire dai costi,all'autonomia,dai ricambi,all… -