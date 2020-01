Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 2 gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Su Rai 1 il film Mary Poppins (USA, 1964) di Robert Stevenson con Julie Andrews, Dick Van Dyke. Alle 23.59 il film Una stella per il ballo (USA, 2016) di Ron Oliver con Bailee Madison, Andrea Brooks. Ma veniamo al prime time. Una tata atterra con il suo ombrello per rispondere all'inserzione della famiglia Banks. Resterà per sette giorni e insegnerà a tutti la cosa più importante: la serenità e l'amore reciproco. Su Rai 2 il film Australia (USA, 2008) di Baz Luhrmann con Hugh Jackman, Nicole Kidman. Alle 00.10 la serie Il cacciatore in replica. Ma vediamo la prima serata. 1939: Sara Ahley, un'aristocratica britannica, lascia la madre patria alla volta del continente australiano decisa a far tornare a casa suo marito. Giunta alla tenuta, scopre dolorosamente la morte di Lord Ashley e un ranch in totale abbandono. Superata la crisi grazie all'affetto verso Nullah, un orfano metà ... Leggi la notizia su blogo

zazoomblog : Stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 programmi e film: Roberto Bolle 911 Qua la zampa - #Stasera #mercoledì… - Agenzia_Dire : Tanti film, musica a e ballo per la Prima serata dell'anno davanti alla tv. C'è anche in #concertodiCapodanno da Vi… - zazoomnews : Programmi TV di stasera mercoledì 1 gennaio 2020. Su Italia1 «Dirty Dancing» - #Programmi #stasera #mercoledì -