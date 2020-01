Roberta Beta, l’ex concorrente del Grande Fratello denuncia: “Io truffata per il capodanno a Cortina. Caparra sparita e villa inesistente” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Brutta disavventura per Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello ora giornalista e speaker radiofonica. Con il suo compagno e una coppia di amici avevano organizzato di trascorrere il Capodanno a Cortina, prenotando una villa su una nota piattaforma di affitti online. Quando sono arrivati nella rinomata località sciistica in provincia di Belluno però, della casa non c’era alcuna traccia: l’affittuario è sparito con la caparra da lei già versata tramite bonifico. È stata la stessa Roberta Beta a denunciare quando accaduto prima ai carabinieri e poi al Corriere del Veneto, ricostruendo come sono andate le cose. “Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso — ha raccontato Roberta Beta — e lunedì sera ci ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

