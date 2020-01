Quarant’anni fa moriva Pietro Nenni, ‘padre’ della Repubblica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Frontista e autonomista, Repubblicano e socialista, giacobino e uomo di stato. Raramente un partito si e' identificato nel proprio leader, come e' accaduto al Psi con Pietro Nenni. In tutte le svolte e le politiche del Partito socialista, dal 1922 al 1969, c'e' la sua impronta. E oggi cade il quarantennale della scomparsa di Nenni, avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 1979 e il 1 gennaio 1980, l'uomo politico che piu' ha voluto e lottato per la Repubblica. Nato a Faenza il 9 febbraio del 1891 in una famiglia povera, ha cinque anni quando perde il padre. Il piccolo Nenni cresce tra l'insofferenza verso le rigide regole dell'orfanotrofio e la voglia di tuffarsi nelle battaglie sociali che agli inizi del '900 sconvolgono l'Italia. Ha solo nove anni quando, subito dopo l'attentato mortale a re Umberto I da parte dell'anarchico Gaetano Bresci, scrive sui muri dell'orfanotrofio: "Viva ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Quarant'anni fa moriva Pietro Nenni, 'padre' della Repubblica - -